قتيل و8 مفقودين إثر تحطم طائرة عائمة في الولايات المتحدة

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أفاد خفر السواحل الأميركي بأن شخصاً لقي مصرعه ولا يزال ثمانية أشخاص في عداد المفقودين، بعد تحطم طائرة عائمة في بوجيت ساوند في ولاية واشنطن.وأضاف خفر السواحل أن الطائرة كانت متجهة من فرايدي هاربور، وهي وجهة سياحية شهيرة في جزر سان خوان، إلى مطار سياتل تاكوما الدولي، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس.ووقع الحادث في خليج في خليج موتيني، قبالة جزيرة ويدبي، على بعد حوالي 64 كيلومتراً شمال غرب سياتل.