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عربي-دولي
عقبة جديدة محتملة لبوتين.. هل سيخونه الشتاء؟
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
05-09-2022
|
05:30
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بعد أقل من أسبوع من هجوم أوكرانيا المضاد الأخير ضد القوات الروسية، هناك رغبة طبيعية لإعلان النجاح أو الفشل، لكن طبيعة القتال وضبابية الحرب لا تسمحان بذلك. ببساطة، من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت أوكرانيا، بلغة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المبالغة، ستدفع روسيا إلى ما وراء حدود دولته.
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وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "ولكن في الصورة الأكبر، فإن حقيقة أن أوكرانيا تشن هجومًا مضادًا من خلال صفوف منظمة ومجهزة جيدًا هي علامة أخرى على فشل روسيا المكلف والكارثي. كان القصد من حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي صنعها بنفسه قطع رأس أوكرانيا واحتلال العاصمة وتنصيب حكومة دمية في هجوم واحد متعدد الجبهات في شباط الماضي. عندما فشلت تلك الجهود ، أطلق بوتين حملة أعيد تنظيمها على طول خطوط أقصر لإنشاء منطقة عازلة لروسيا في جنوب وشرق أوكرانيا ، والاستيلاء على حنجرة الاقتصاد الأوكراني من خلال الاستيلاء على ميناء أوديسا. عندما فشلت تلك الجهود، أطلق بوتين حملة أعيد تنظيمها على طول خطوط أقصر لإنشاء منطقة عازلة لروسيا في جنوب وشرق أوكرانيا، والاستيلاء على معقل الاقتصاد الأوكراني من خلال الاستيلاء على ميناء أوديسا. لكن الآن، هذا المشروع عالق. بعد أكثر من ستة أشهر من القتال، ها قد أصبح الشتاء في روسيا قريباً. بخلاف الدمار والموت، ليس لدى بوتين ما يظهره في أكبر غزو للأراضي الأوروبية منذ ما يقرب من 80 عامًا".
وتابعت الصحيفة، "كان الشتاء أحد الأصول الإستراتيجية العظيمة لروسيا في الحروب السابقة، مما أدى فعليًا إلى تجميد طموحات نابليون وهتلر في مسارهما على الطريق الطويل إلى موسكو. أصبح هذا الفصل آخر أمل لبوتين في التوصل إلى نتيجة في أوكرانيا يمكن أن يطلق عليها انتصارًا. إذا شعر الناخبون في ألمانيا وإيطاليا ودول غربية أخرى ببرودة كافية بدون الغاز الروسي الذي يعتمدون عليه، فقد يجبرون حكوماتهم على التراجع عن دعم الناتو الموحد لزيلينسكي. لكن حتى الشتاء قد يدير ظهره لبوتين. تشير التوقعات الطويلة المدى الجديدة بقوة إلى أن أوروبا تتجه نحو فصل خريف معتدل بشكل عام وشتاء مبكر. من المرجح أن تؤدي ظاهرة لا نينا، وهي تغيير في أنماط الغلاف الجوي مرتبطة بتبريد درجات حرارة سطح الأرض في أجزاء من المحيط الهادئ، إلى درجات حرارة أكثر دفئًا من المعتاد لمعظم القارة. هذا من شأنه أن يقلل الضغط على إمدادات الغاز الطبيعي - على الرغم من أنه بالتأكيد لن ينهي الحاجة إلى التضحية والعزيمة".
وأضافت الصحيفة، "لروسيا تاريخ وثقافة عظيمين إلا أنها تملك نقطة ضعف مأسوية: لسبب ما أو لأسباب متشابكة، لا يمكنها إنتاج واحتضان قادة حكماء. تُعد وفاة ميخائيل غورباتشيف عن عمر يناهز 91 عامًا تذكيرًا محزنًا بعجز موسكو عن جلب الاتحاد السوفيتي القديم بسلام إلى العصر الحديث. عززت الفوضى التي أعقبت انهيار الإمبراطورية صعود بوتين، الذي لم يضع نصب عينيه بناء مستقبل مزدهر لا بل عمل على استعادة ماضٍ فاسد وقمعي. على الرغم من ضعف القيادة، فإن روسيا غنية بالموارد الطبيعية لدرجة أنها تلقي بظلالها على قوة عظمى. قبل عام، كان يُنظر إلى روسيا على أنها قوة عسكرية رئيسية. كانت أوكرانيا تتطلع إلى الانضمام إلى حلف الناتو، ولكن كان الغرب يقوم بحركة ضئيلة في هذا الاتجاه. في الواقع، كان بعض المفكرين البارزين في السياسة الخارجية - ومن بينهم وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر - يجادلون بأنه ينبغي تصنيف أوكرانيا كمنطقة محايدة، مثل فنلندا. ربما حينها كان بوتين ليحصل على منطقته العازلة دون إطلاق رصاصة واحدة. وبدلاً من ذلك، لم تعد فنلندا محايدة ، حيث انضمت إلى حلف الناتو إلى جانب السويد ردًا على حرب بوتين. وقد أظهرت القوة العسكرية التقليدية لروسيا أنها من الدرجة الثانية، في أحسن الأحوال".
وبحسب الصحيفة، "إذا ابتسمت الآلهة المناخية للحرية وصمد الألمان بسرعة، فمن المؤكد أن القوات الأوكرانية ستستمر في سحق جيش بوتين بإمدادات لا نهاية لها من الأسلحة والذخيرة الغربية. السيناريو قاتم. لكن يمكن لبوتين أن يضع له حداً متى شاء. بالطبع هذا يفترض أن يحافظ بوتين على قبضته على السلطة. لقد أصبحت الأمور غامضة إلى حد ما في موسكو في الآونة الأخيرة. إلا أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان هجوم أوكرانيا سيساعدها على الانتصار - ولكن ليس من السابق لأوانه تحديد من هو الخاسر: فلاديمير بوتين، وبسببه، الشعب الروسي".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
عربي-دولي
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ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
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