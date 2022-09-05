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عربي-دولي

محاولة اغتيال كريستينا بالأرجنتين.. تطور جديد "لافت"

Lebanon 24
05-09-2022 | 01:40
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قال أحد محامي نائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا كيرشنر التي تعرضت مساء الخميس لمحاولة اغتيال، الأحد إن المهاجم المسلح الذي اعتُقِل في مكان الواقعة "لم يتصرف بمفرده".

وصرح غريغوريو دالبون لتلفزيون "سي 5 إن": "هو لم يتصرف بمفرده، لأنه كانت هناك أحداث تحضيرية لمحاولة الاغتيال. كان هناك أشخاص آخرون على علم بهذا الموقف بلا أدنى شك"، من دون أن يقدم عناصر تدعم أقواله هذه.
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وشدد في تصريحات منفصلة لوكالة "تيلام" الرسمية على أنه "في رأيي، سيكون هناك مزيد من (المتهمين) لأنني أفهم أنه لم يتصرف بمفرده".

وأكد المحامي أيضًا أنه سيتم تقديم شكوى رسميًا، الاثنين، باسم كيرشنر حتى تتمكن بصفتها طرفا مدنيا، من الوصول إلى الملف ومتابعة النتائج واقتراح أدلة وخبراء و"استئناف القرارات التي من شأنها أن تضر بها".

وأشار دالبون أيضا إلى أنه سيطلب من القضاء الاستماع إلى أقول شخص يدعى ماريو.

فبعيد محاولة الاغتيال، أعلن ماريو عبر شاشة التلفزيون أنه صديق للمشتبه به منذ المراهقة وقال إنه "مقتنع بأن نيته كانت قتل" كيرشنر. كما أوضح أنه لم ير المشتبه به لمدة 10 أشهر وهي فترة كان خلالها الأخير يبحث عن التزود بسلاح".

آخر التطورات

مساء الأحد، اعتقلت الشرطة الأرجنتينية صديقة منفذ محاولة اغتيال نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر، وذلك في إطار التحقيق، بحسب مصادر قضائية عدة نقلت تصريحاتها وسائل إعلام أرجنتينية، بينها وكالة "تيلام" الرسمية.
أوقِفت الشابة (23 عاما) في محطة في منطقة باليرمو ووضعت قيد الاحتجاز وفقا للمصادر نفسها.
كيرشنر.. شخصية أساسية

بعد 7 سنوات على مغادرتها الرئاسة، لا تزال كيرشنر (69 عاما) التي ترأس مجلس الشيوخ حاليا، شخصية أساسية وإن كانت مثيرة للانقسام، في السياسة الأرجنتينية.
تحاكم كيرشنر حاليا بتهمة الاحتيال والفساد وطلبت النيابة حكما بالسجن بحقها لمدة 12 عاما وحرمانها من حق المشاركة في الانتخابات مدى الحياة.
كيرشنر تؤكد أنها ضحية "محاكمة سياسية" مطلقة بذلك بحكم الأمر الواقع إشارة لإعادة تعبئة تيارها اليساري البيروني، وعدد من تظاهرات الدعم لها.
محاولة الاغتيال

ليل الخميس وبينما كانت كيرشنر تحيي أنصارها خارج منزلها، صوب رجل مسدسا نحو رأسها على بعد أمتار قليلة.
أكد الرئيس ألبرتو فرنانديز بعد فترة وجيزة أنه لسبب غير معروف لم تُطلق أي رصاصة مع أن السلاح كان ملقما.
المهاجم الذي اعتقل على الفور، برازيلي يبلغ من العمر 35 عاما ويعيش في الأرجنتين منذ طفولته. وما زالت دوافعه غير معروفة.
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