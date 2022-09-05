محاولة اغتيال كريستينا بالأرجنتين.. تطور جديد "لافت"

Advertisement

قال أحد محامي نائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا كيرشنر التي تعرضت مساء الخميس لمحاولة اغتيال، الأحد إن المهاجم المسلح الذي اعتُقِل في مكان الواقعة "لم يتصرف بمفرده".وصرح غريغوريو دالبون لتلفزيون "سي 5 إن": "هو لم يتصرف بمفرده، لأنه كانت هناك أحداث تحضيرية لمحاولة الاغتيال. كان هناك أشخاص آخرون على علم بهذا الموقف بلا أدنى شك"، من دون أن يقدم عناصر تدعم أقواله هذه.وشدد في تصريحات منفصلة لوكالة "تيلام" الرسمية على أنه "في رأيي، سيكون هناك مزيد من (المتهمين) لأنني أفهم أنه لم يتصرف بمفرده".وأكد المحامي أيضًا أنه سيتم تقديم شكوى رسميًا، الاثنين، باسم كيرشنر حتى تتمكن بصفتها طرفا مدنيا، من الوصول إلى الملف ومتابعة النتائج واقتراح أدلة وخبراء و"استئناف القرارات التي من شأنها أن تضر بها".وأشار دالبون أيضا إلى أنه سيطلب من القضاء الاستماع إلى أقول شخص يدعى ماريو.فبعيد محاولة الاغتيال، أعلن ماريو عبر شاشة التلفزيون أنه صديق للمشتبه به منذ المراهقة وقال إنه "مقتنع بأن نيته كانت قتل" كيرشنر. كما أوضح أنه لم ير المشتبه به لمدة 10 أشهر وهي فترة كان خلالها الأخير يبحث عن التزود بسلاح".آخر التطوراتمساء الأحد، اعتقلت الشرطة الأرجنتينية صديقة منفذ محاولة اغتيال نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر، وذلك في إطار التحقيق، بحسب مصادر قضائية عدة نقلت تصريحاتها وسائل إعلام أرجنتينية، بينها وكالة "تيلام" الرسمية.أوقِفت الشابة (23 عاما) في محطة في منطقة باليرمو ووضعت قيد الاحتجاز وفقا للمصادر نفسها.