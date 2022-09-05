Advertisement

عربي-دولي

وأخيراً حل لغز وفيات "المرض غامض" في الأرجنتين.. إليكم عوارضه

Lebanon 24
05-09-2022 | 03:01
A-
A+
Doc-P-987527-637979694474886142.png
Doc-P-987527-637979694474886142.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت السلطات الصحية في الأرجنتين أن الالتهاب الرئوي المُعدي الذي أودى بحياة 4 أشخاص في شمال غرب البلاد هو داء الفيالقة.

 

وارتبطت الحالات بمستشفى خاص في مدينة سان ميغل دي توكومان، وفقا لمنظمة الصحة للبلدان الأميركية.

 

ورصد مسؤولو الصحة المحليون حتى الآن 11 حالة مؤكدة، منها 4 وفيات.

 

وتشمل الأعراض الحمى وآلام العضلات والبطن وضيق التنفس، وأصيب العديد من المرضى بالتهاب رئوي في كلا الرئتين.

 

ويمكن أن تنتقل بكتيريا الفيلقية عندما يستنشق الناس الهباء الجوي الملوث الناتج عند استخدام بخاخات المياه، بحسب منظمة الصحة للبلدان الأميركية. ويمكن أن تحدث العدوى أيضا عن طريق استنشاق الماء أو الجليد الملوث.

 

وقالت وزيرة الصحة كارلا فيزوتي في مؤتمر صحفي إن داء الفيالقة له تأثير كبير على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة ممن تزيد أعمارهم على 50 عاما. وأشارت إلى الحاجة للعلاج بالمضادات الحيوية.

(سكاي نيوز)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2022-09-05
09:00 | 2022-09-05
08:30 | 2022-09-05
08:00 | 2022-09-05
07:46 | 2022-09-05
07:30 | 2022-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website