انفجارٌ قرب السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول

وقع انفجارٌ، صباح اليوم الاثنين، قرب السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول، وفق ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "نوفوستي".

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كذلك، ذكرت وسائل إعلام نقلاً عن شهود عيان أن التفجير وقع عندما خرج دبلوماسي روسي من السفارة لتسلم وثائق مواطنين أفغان.ووفقاً لشهود العيان، فقد لقي أكثر من 20 شخصاً حتفهم وأصيب آخرون بجروح.بدورها، قالت الشرطة الأفغانية إن انتحارياً هاجم إحدى بوابات السفارة الروسية.وفي السياق نفسه، أفادت وكالة "سبوتنيك" نقلاً عن مصدر دبلوماسي أن التفجير وقع بالقرب من الدائرة القنصلية بالسفارة الروسية في كابول.ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات بين العاملين في السفارة.