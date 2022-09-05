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عربي-دولي
استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية
Lebanon 24
05-09-2022
|
06:30
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استُشهدَ شاب فلسطيني عمره 19 عاماً، الاثنين، برصاص جندي في الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات قرب مدينة جنين في شمال الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وذكرت وزارة الصحة أن طاهر محمد زكارنة "استشهد برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قباطية بقضاء جنين" موضحة أنه "أصيب برصاصة في الرأس وأخرى في القدم اليمنى ورصاصة في الفخذ الأيسر وحروق" ما أدى إلى "استشهاده بعد وصوله المستشفى".
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وفي سياق متصل، أفادت قناة "الحرة" بأنّ الجيش الإسرائيلي اقتحم، الاثنين، مناطق بشمال الضفة الغربية لتنفيذ حملة اعتقالات تركزت في جنين ونابلس وطوباس، حيث وقعت مواجهات واشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل الشاب الفلسطيني في جنين.
وفي نابلس، وقعت مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة وفي طوباس نفذ الجيش عملية تمشيط واسعة للبحث عن المشتبه فيه الثالث في تنفيذ عملية إطلاق النار على حافلة عسكرية إسرائيلية، الأحد، في الأغوار.
وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 17 فلسطينياً من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.
ونقلت "الحرة" في القدس عن الجيش الإسرائيلي قوله إن "قوات من الجيش وجهاز الأمن العام وشرطة حرس الحدود، أجرت عمليات أمنية في مدينة جنين وقرية قباطية، واعتقلت مطلوبين للاشتباه بضلوعهم في أنشطة إرهابية".
وحدثت خلال العمليات اضطرابات عنيفة تم خلالها إلقاء الحجارة وعبوات وزجاجات حارقة باتجاه جنود العدو، كما سُمع دوي أعيرة نارية في المنطقة.
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