Advertisement

عربي-دولي

آخر معطيات انفجار كابول.. ماذا كُشف عن تفاصيله؟

Lebanon 24
05-09-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-987610-637979832774570090.jpg
Doc-P-987610-637979832774570090.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن مصدر، أن مواطنين روسيين، دبلوماسي وحارس أمن، قتلا في الإنفجار الذي وقع صباح اليوم قرب السفارة الروسية في كابول.
Advertisement

وقالت الشرطة الأفغانية في وقت سابق، إن انتحاريا فجر عبوات ناسفة بالقرب من مدخل السفارة الروسية في كابل، مضيفة أن المهاجم قتل برصاص حراس مسلحين أثناء اقترابه من البوابة.

وأكد مصدر أمني أفغاني سقوط 25 شخصاً بين قتيل وجريح في تفجير استهدف السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول.

وتعتبر روسيا من الدول القليلة التي احتفظت بسفارة في كابل بعد سيطرة طالبان على البلاد منذ أكثر من عام.

وعلى الرغم من أن موسكو لا تعترف رسميا بحكومة طالبان، إلا أنها تجري محادثات معها حول اتفاقية لتوريد البنزين وسلع أخرى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2022-09-05
13:00 | 2022-09-05
12:30 | 2022-09-05
12:00 | 2022-09-05
11:30 | 2022-09-05
11:00 | 2022-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website