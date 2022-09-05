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عربي-دولي
آخر معطيات انفجار كابول.. ماذا كُشف عن تفاصيله؟
Lebanon 24
05-09-2022
|
07:30
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أفادت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن مصدر، أن مواطنين روسيين، دبلوماسي وحارس أمن، قتلا في
الإنفجار الذي وقع صباح اليوم قرب السفارة الروسية في كابول
.
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وقالت الشرطة الأفغانية في وقت سابق، إن انتحاريا فجر عبوات ناسفة بالقرب من مدخل السفارة الروسية في كابل، مضيفة أن المهاجم قتل برصاص حراس مسلحين أثناء اقترابه من البوابة.
وأكد مصدر أمني أفغاني سقوط 25 شخصاً بين قتيل وجريح في تفجير استهدف السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول.
وتعتبر روسيا من الدول القليلة التي احتفظت بسفارة في كابل بعد سيطرة طالبان على البلاد منذ أكثر من عام.
وعلى الرغم من أن موسكو لا تعترف رسميا بحكومة طالبان، إلا أنها تجري محادثات معها حول اتفاقية لتوريد البنزين وسلع أخرى.
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