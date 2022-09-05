وفاة صاحب شركة طيران وعائلته في تحطّم طائرة

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قالت صحيفة "دياريو دي إشبيلية" إن كارل بيتر غريسيمان، صاحب شركة التاكسي الجوي والطائرات الطبية "Quick Air"، كان على متن الطائرة التي تحطمت في بحر البلطيق مع طفليه وكلبين، وكان غريسمان يقود الطائرة بنفسه.وأضافت الصحيفة أن غريسمان يمتلك منزلا في قرية زارا دي لوس أتونيس في مقاطعة قادس الإسبانية، واعتاد السفر كثيرا من مطار خيريز المحلي إلى كولونيا، حيث تتمركز شركة "كويك إير".