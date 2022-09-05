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ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة... وهذا ما قالته بعد فوزها

Lebanon 24
05-09-2022 | 07:46
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فازت ليز تراس بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية خلفا لبوريس جونسون، وذلك بعد إعلان حزب المحافظين نتائج إنتخاباته الداخلية.
 
 
وقالت تراس بعد فوزها: "سنتعامل مع أزمة الطاقة، وسنقدم برنامجاً لخفض الضرائب، وسنُحقق ما وعدنا به".
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