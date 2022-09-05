ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة... وهذا ما قالته بعد فوزها

فازت ليز تراس بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية خلفا لبوريس جونسون، وذلك بعد إعلان حزب المحافظين نتائج إنتخاباته الداخلية.

وقالت تراس بعد فوزها: "سنتعامل مع أزمة الطاقة، وسنقدم برنامجاً لخفض الضرائب، وسنُحقق ما وعدنا به".