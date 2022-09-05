الأسوأ منذ 500 عام... ما حجم الأضرار حول العالم بسبب الجفاف؟

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نقلت صحيفة "نيكي" عن بيانات شركة التأمين الدولية "أون"، أن حجم الأضرار العالمية الناجمة عن الجفاف في العديد من دول الكوكب خلال نصف العام، بلغت 13.2 مليار دولار على الأقل.ويقول الخبراء إن دول الاتحاد الأوروبي تعاني الآن من أسوأ جفاف في السنوات الـ500 الماضية، كما أن الجفاف محتدم في غرب الولايات المتحدة وباكستان والصين.وانخفض في الصين، بسبب ضحالة الأنهار، إنتاج الكهرباء في عدد من محطات الطاقة الكهرومائية بنحو 40٪، في حين أنه جرى في مقاطعة سيتشوان، على خلفية هذا السبب إيقاف مصنع تجميع شركة تويوتا للسيارات مؤقتا.