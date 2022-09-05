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مقتل 21 شخصاً في زلزال ضرب إقليم سيشوان الصيني

Lebanon 24
05-09-2022 | 11:00
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قُتل 21 شخصا على الأقل، جراء زلزال قوته 6.8 على مقياس ريختر ضرب إقليم سيشوان الصيني، وهو أقوى زلزال تشهده المنطقة منذ عام 2017.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن انهيارات أرضية ألحقت أضرارا ببعض الطرق والمنازل بالقرب من مركز الزلزال، بينما انقطعت الاتصالات في منطقة واحدة على الأقل.
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ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار بسدود أو محطات للطاقة المائية في محيط 50 كيلومترا حول مركز الزلزال، على الرغم من أن أضرارا لحقت بشبكة الكهرباء في الإقليم وأثرت على الإمدادات لنحو 40 ألف مستهلك.

وقال مركز شبكات الزلازل بالصين، إن مركز الزلزال كان في بلدة لودينغ التي تقع في المنطقة الجبلية، على بعد 226 كيلومترا جنوب غربي تشنغدو.
 
 
(سكاي نيوز)
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