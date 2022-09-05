مقتل 4 أطفال أشقاء في إنفجار لغم شمال غرب سوريا

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر، أنّ 4 أطفال أشقاء قُتلوا جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب داخل منزل في بلدة بنش في شمال غرب سوريا.



وأوضحت "فرانس برس" أن اللغم انفجر في عائلة نازحة انتقلت حديثا إلى منزل قيد الإنشاء.

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(روسيا اليوم)