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عربي-دولي

بوتين: الحياة يجب أن تكون من أجل شيء يمكن الموت من أجله

Lebanon 24
05-09-2022 | 12:30
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع المشاركين في المنتدى البيئي للشباب لعموم روسيا "النظام البيئي والمناطق المحمية" إنه يجب أن نعيش من أجل ما يمكن أن نموت من أجله.

وأكد أن القضايا البيئية التي يتم بحثها في المنتدى اليوم الاثنين هي الأكثر أهمية ليس فقط بالنسبة لروسيا، ولكن للبشرية جمعاء.
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وقال: "أنتم منخرطون في أكثر الأعمال أهمية وإثارة للاهتمام. يمكنكم تكريس حياتكم لهذا".
 
 
(روسيا اليوم)
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