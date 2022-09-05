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كيف علّقت روسيا على ترؤس ليز تراس الحكومة البريطانيّة؟

Lebanon 24
05-09-2022 | 13:00
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علق مدير الدائرة الأوروبية الثانية في وزارة الخارجية الروسية سيرغي بيلييف على ترؤس ليز تراس رئاسة الحكومة الجديدة للمملكة المتحدة، خلفا لبوريس جونسون ونهج العلاقة بين البلدين، وقال إن "موسكو تتوقع أن تواصل رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس المسار المدمر في نهج علاقاتها مع روسيا".
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وأشار إلى أن موسكو "لم تتصرف قط كمبادر لوقف الحوار مع بريطانيا".

وشدد بيليف على أنه "في كل مرة هناك استفزاز بريطاني جديد مصحوب باتهامات لا أساس لها وعقوبات أحادية الجانب وفي كل مرة كنا ندعو الجانب البريطاني للتعقل والامتناع عن الأعمال التي تضر بالعلاقات بين بلادنا وشعوبنا".

ولفت إلى أن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون ساهم في تدمير أسس التعاون الروسي البريطاني.
 
 
(روسيا اليوم)

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