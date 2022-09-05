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في غياب الصدر... الأحزاب العراقية تتفقّ على إجراء الإنتخابات

Lebanon 24
05-09-2022 | 13:30
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اتفقت السلطات التنفيذية في العراق مع غالبية القوى السياسية على إجراء انتخابات مبكرة لتسوية الأزمة السياسية التي تضرب البلاد منذ أشهر، وأدت الى صدامات مسلحة الأسبوع الماضي.

وجاء الاتفاق خلال لقاء ضمّ الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وممثلي الأحزاب السياسية الكبرى في إطار جلسات "الحوار الوطني" التي يقاطعها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
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وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء: "قرّر المجتمعون تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية، لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة".
 
 
(سكاي نيوز)
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