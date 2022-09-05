Advertisement

عربي-دولي

إيران تكشف عن 3 سفن حربيّة جديدة (صور)

Lebanon 24
05-09-2022 | 14:30
A-
A+
Doc-P-987684-637979956069933631.jpg
Doc-P-987684-637979956069933631.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أزاحت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الستار عن ثلاث سفن حربية جديدة، من بينها سفينة "الشهيد سليماني" لإجراء الدوريات والمهام القتالية.

وخلال المراسم، تم الكشف أيضا عن سفينة "الشهيد روحي" عالية السرعة لإطلاق الصواريخ، وسفينة "الشهيد دارا" عالية السرعة لإطلاق الصواريخ.
Advertisement

أما سفينة "الشهيد سليماني"، فهي قتالية مجهزة بأحدث أنظمة الرقابة والكشف للرادار واعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية والحرب الإلكترونية في مجال الاستخبارات وتحديد ورصد الأهداف وحركة المرور السطحية والجوفية.

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن ثلاث سفن حربية جديدة (صور)
 
 
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن ثلاث سفن حربية جديدة (صور)
 
 
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن ثلاث سفن حربية جديدة (صور)
 
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن ثلاث سفن حربية جديدة (صور)
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
21:51 | 2022-09-05
21:44 | 2022-09-05
21:41 | 2022-09-05
19:56 | 2022-09-05
18:51 | 2022-09-05
18:21 | 2022-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website