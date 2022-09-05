إيران تكشف عن 3 سفن حربيّة جديدة (صور)

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أزاحت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الستار عن ثلاث سفن حربية جديدة، من بينها سفينة "الشهيد سليماني" لإجراء الدوريات والمهام القتالية.وخلال المراسم، تم الكشف أيضا عن سفينة "الشهيد روحي" عالية السرعة لإطلاق الصواريخ، وسفينة "الشهيد دارا" عالية السرعة لإطلاق الصواريخ.أما سفينة "الشهيد سليماني"، فهي قتالية مجهزة بأحدث أنظمة الرقابة والكشف للرادار واعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية والحرب الإلكترونية في مجال الاستخبارات وتحديد ورصد الأهداف وحركة المرور السطحية والجوفية.