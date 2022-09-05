الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا 500 مليون يورو

وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع أوكرانيا لمنحها 500 مليون يورو (497 مليون دولار) من المساعدات، لدعم الإسكان والتعليم والزراعة.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، عن الحزمة الجديدة، حيث استضاف كبار المسؤولين اجتماعا لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في بروكسل.

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(روسيا اليوم)