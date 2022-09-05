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إقتصاد

الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا 500 مليون يورو

Lebanon 24
05-09-2022 | 15:00
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وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع أوكرانيا لمنحها 500 مليون يورو (497 مليون دولار) من المساعدات، لدعم الإسكان والتعليم والزراعة.
 
وأعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، عن الحزمة الجديدة، حيث استضاف كبار المسؤولين اجتماعا لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في بروكسل.
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(روسيا اليوم) 

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