الخارجية الروسية تصف خطاب بريطانيا بشأن القضايا النووية بـ"الجامح"

قال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، إن تصريحات ليزا تراس، التي فازت بمنصب رئيس وزراء بريطانيا، بشأن الأسلحة النووية تخفض عتبة استخدامها، بشكل عام، وخطاب لندن حول هذا الموضوع "جامح".

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وأضاف ريابكوف في لقاء مع مجلة "ميجودنارودنايا جيزن"، قائلا: "لا أرغب في بناء تسلسل زمني لتصريحات المسؤولين البريطانيين حول هذا الموضوع. لكن حقيقة أن الخطاب العام الجامح مذهل بالتأكيد، وبشكل عام، يختلف بشكل كبير عما تعاملنا معه في الماضي".

وأضاف أن تصريحات تراس "تخفض بالتأكيد" عتبة استخدام الأسلحة النووية.

وأضاف ريابكوف أنه من غير المجدي مناقشة هذا معهم، قائلا: "ووفق عاداتهم المميزة، التي عمرها قرون، سيخبروك على الفور، بواسطة العشرات من الأمثلة والعبارات المشهورة، بالتحفظات ورفع المسؤولية عنهم، ليقولوا في النهاية إنه لم يحدث شيء مميز".

(سبوتنيك)