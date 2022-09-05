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عربي-دولي

أنطونوف: عشرات الدبلوماسيين الروس سيغادرون واشنطن بحلول نهاية العام

Lebanon 24
05-09-2022 | 16:30
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كشف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، أنه بحلول نهاية عام 2022، سيتعين على العشرات من موظفي السفارة الروسية في واشنطن المغادرة بأمر من وزارة الخارجية الأميركية.
 
وقال في مقابلة حصرية مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن الاتصال بين موظفي البعثة الدبلوماسية والبيت الأبيض ووزارة الخارجية في الوقت الحالي، متقطع. ويتم تقليل الاتصال وجها لوجه إلى الحد الأدنى. مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكيين مستعدون للقاء ممثلي السفارة الروسية فقط في القضايا التي تعود بالفائدة على واشنطن.

كما أشار السفير إلى أنه في الولايات المتحدة، هناك مؤشرات على استغلال نظرية المؤامرة المتعلقة بمحاولات "عملاء الكرملين" للتدخل في إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني المقبل.

وأعرب أنطونوف عن استعداد روسيا لإجراء مناقشة مهنية مع الولايات المتحدة حول تبادل المواطنين الروس بالأميركيين الذين يقضون عقوبات على أراضي روسيا.
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(روسيا اليوم) 
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