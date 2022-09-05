زاخاروفا ترد على تهديد وزيرة الخارجية الفرنسية بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

ردت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تهديد وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، بفرض مزيد من العقوبات ضد روسيا، بأنه "ليس لديهم سوى العقوبات والغضب".



جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "ليس لديهم شيء آخر. كدت أنسى، لا يزال لديهم الغضب، كثير من الغضب، كثير من الغضب".

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وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية قد صرحت بأنه لا يزال لدى الاتحاد الأوروبي مزيد من الخيارات لفرض قيود جديدة على موسكو، وهذا يشمل العقوبات الفردية.



وتتوجه وزيرة الخارجية الفرنسية إلى تركيا اليوم الاثنين، لتؤكد لأنقرة على أهمية "عدم تحايل شركاتها على العقوبات الغربية ضد روسيا، بعد أن قالت الولايات المتحدة الأميركية إن شركات تركية تواجه خطر التعرض لعقوبات جراء ذلك".

(روسيا اليوم)