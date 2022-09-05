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عربي-دولي

"داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم السفارة الروسية في كابول

Lebanon 24
05-09-2022 | 15:36
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أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع اليوم الاثنين بالقرب من السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول.

وصباحاً، فجّر انتحاري نفسه عند بوابات السفارة الروسية لحظة وصول موظف إلى أشخاص كانوا يقفون في طابور للحصول على تأشيرة.
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وأفادت وزارة الخارجية الروسية عن مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية نتيجة الهجوم الإرهابي.
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