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الاتفاق النووي على طاولة التوقيع

Lebanon 24
05-09-2022 | 17:00
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يجزم مصدر مطلع أن الاتفاق النووي على طاولة التوقيع والعمل به في الفترة الفاصلة بين تشرين ثاني وكانون ثاني المقبلين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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