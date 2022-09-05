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تايوان تجري مناورات بالذخيرة الحيّة

Lebanon 24
05-09-2022 | 17:52
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في ثاني تدريبات من نوعها منذ أن زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، ثاني أبرز مسؤولة أميركية، الجزيرة في زيارة أغضبت بكين، بدأت تايوان، أمس، مناورات دورية بالذخيرة الحية، سوف تستمر أسبوعاً، بهدف اختبار القدرات القتالية لمختلف وحدات المشاة والمدرعات والهجوم بالمروحيات.
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وقال متحدث باسم وزارة الدفاع، إن هذه المناورات، التي تعقد كل ثلاثة أشهر، بدأت أمس وستستمر حتى الخميس.
وتجرى المناورات في مقاطعة بينغتونغ بجنوب الجزيرة، وتتضمن التدريبات المروحيات الهجومية طراز "ايه اتش وان دبليو سوبر كوبرا"، و"ايه اتش 64 إي آباتشي".
من ناحية أخرى، اتهمت بكين، أمس، واشنطن باختراق أجهزة الحاسوب في "جامعة نورث وسترن بوليتكنيكال" الصينية، يقول مسؤولون أميركيون إنها تجري أبحاثا عسكرية.
وذكر المركز الوطني للاستجابة لحالات الطوارئ لفيروسات الكمبيوتر، أن الجامعة أبلغت في يونيو عن اختراق أجهزة الكمبيوتر. وأرجع المركز الذي يعمل مع مزود الأمن التجاري، الهجمات إلى وكالة الأمن القومي الأميركي، ولكن لم يوضح كيفية حدوث ذلك.
يضاف هذا الاتهام إلى شكاوى حكومتي البلدين من التجسس الإلكتروني على بعضهما.

المصدر: الجريدة الكويتية
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