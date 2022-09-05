Advertisement

عربي-دولي

الوضع الاجتماعي يضغط على قيس سعيد في ظلّ زيادة الأسعار

Lebanon 24
05-09-2022 | 18:21
A-
A+
Doc-P-987783-637980242309616751.jpg
Doc-P-987783-637980242309616751.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نجح الرئيس التونسي قيس سعيد في كسب فئات واسعة إلى صفه في الحرب على الفساد والقطيعة مع الطبقة السياسية الماضية، لكن بطء التعاطي مع الملف الاجتماعي يدفع أحزابا وشخصيات عرفت بدفاعها عن الرئيس إلى توجيه انتقادات لبطء الخطط الحكومية على هذا المستوى.
Advertisement
وقال مراقبون تونسيون إن تأثير الأزمة الغذائية العالمية كان له وقع كبير على الأسعار وندرة المواد الأساسية في السوق، ما خلق حالة من اللهفة والإرباك في العرض، وهي عناصر دفعت غالبية التونسيين إلى التساؤل عن دور الحكومة ومدى قدرتها على مواجهة الأزمة، وخاصة عن قدرة الرئيس سعيد، الذي استلم كل السلطات بيده، في إخراج البلاد من هذه الأزمة وتحقيق الوعود التي كان قطعها بشأن تحسين أوضاع الفئات الفقيرة.
وأشار المراقبون إلى أن مآخذ من كانوا يقولون عن أنفسهم إنهم "حزام الرئيس" و"أحزاب الرئيس" بدأت تظهر إلى العلن حتى بدت الأمور وكأنها مقدمة للقفز من سفينة الرئيس إلى صف المعارضة التقليدية الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية وبعض المجموعات القريبة منها أو المتحالفة معها، معتبرين أن هذه الأحزاب التي دعّمت الرئيس سعيد بحماس كبير مثل حركة الشعب تعيش حاليا على وقع خلافات كبيرة بعد أن طالتها الانتقادات وحمّلتها مسؤولية الأزمة القائمة في البلاد.
المصدر: العرب اللندنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2022-09-06
01:30 | 2022-09-06
01:00 | 2022-09-06
00:30 | 2022-09-06
00:00 | 2022-09-06
23:17 | 2022-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website