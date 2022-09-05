ألمانيا تُحيي ذكرى "مذبحة ميونخ" وتطلب الصفح من إسرائيل

Advertisement

أحيت ألمانيا الاثنين ذكرى عملية احتجاز الرهائن خلال أولمبياد ميونخ في عام 1972 التي أسفرت عن مقتل أحد عشر رياضيًا إسرائيليًا، وقدمت، بعد خمسين عامًا، اعتذارها عن الإخفاقات التي وقعت خلال هذه المأساة وبعدها وطلبت الصفح.وحضر مراسم إحياء ذكرى "مذبحة ميونيخ" كل من الرئيسين الألماني فرانك فالتر شتاينماير والإسرائيلي إسحق هرتزوغ بحضور حوالي 70 من أقارب وأهالي الضحايا.وكاد الاحتفال أن يفشل بعد تهديد بالمقاطعة من عائلات الضحايا التي كافحت لعقود من أجل الحصول من ألمانيا على تعويض مالي تقبل به. لكن التوصل إلى اتفاق الأربعاء أنقذ الموقف.واعترف الرئيس شتاينماير خلال استقبال الرئيس الإسرائيلي في برلين بأنه لأمر مخجل حقًا أن يستغرق الأمر 50 عامًا لتحقيق هذه المصالحة في الأيام الأخيرة.