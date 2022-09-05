Advertisement

عربي-دولي

الخارجية الأميركية رحّبت بتحقيق الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة

Lebanon 24
05-09-2022 | 19:56
A-
A+
Doc-P-987794-637980300242991596.jpg
Doc-P-987794-637980300242991596.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رحبت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، بمراجعة للجيش الإسرائيلي خلصت إلى أن هناك "احتمال كبير" بأن الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة "أصيبت بطريق الخطأ بنيران الجيش الإسرائيلي".
كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التقى، في أواخر يوليو/ تموز، مع عائلة أبو عاقلة في واشنطن.
Advertisement
وفي أوائل تموز، خلصت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن إطلاق النار من مواقع الجيش الإسرائيلي كان مسؤولا على الأرجح عن مقتل شيرين أبو عاقلة.
واعترف الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى، في وقت سابق من يوم الاثنين، بوجود "احتمال كبير" لقتل أبو عاقلة بنيران إسرائيلية أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية في جنين في أيار الماضي.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "يبدو أنه من غير الممكن تحديد بشكل مؤكد مصدر إطلاق النار الذي أصاب السيدة أبو عاقلة وقتلها. ومع ذلك، هناك احتمال كبير أن السيدة أبو عاقلة قد أصيبت بالخطأ بنيران جيش الدفاع الإسرائيلي على المشتبه بهم الذين تم تحديدهم كمسلحين فلسطينيين خلال تبادل لإطلاق النار".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2022-09-06
01:30 | 2022-09-06
01:00 | 2022-09-06
00:30 | 2022-09-06
00:00 | 2022-09-06
23:17 | 2022-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website