الخارجية الأميركية رحّبت بتحقيق الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة

رحبت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، بمراجعة للجيش الإسرائيلي خلصت إلى أن هناك "احتمال كبير" بأن الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة "أصيبت بطريق الخطأ بنيران الجيش الإسرائيلي".

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كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التقى، في أواخر يوليو/ تموز، مع عائلة أبو عاقلة في واشنطن.وفي أوائل تموز، خلصت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن إطلاق النار من مواقع الجيش الإسرائيلي كان مسؤولا على الأرجح عن مقتل شيرين أبو عاقلة.واعترف الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى، في وقت سابق من يوم الاثنين، بوجود "احتمال كبير" لقتل أبو عاقلة بنيران إسرائيلية أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية في جنين في أيار الماضي.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "يبدو أنه من غير الممكن تحديد بشكل مؤكد مصدر إطلاق النار الذي أصاب السيدة أبو عاقلة وقتلها. ومع ذلك، هناك احتمال كبير أن السيدة أبو عاقلة قد أصيبت بالخطأ بنيران جيش الدفاع الإسرائيلي على المشتبه بهم الذين تم تحديدهم كمسلحين فلسطينيين خلال تبادل لإطلاق النار".