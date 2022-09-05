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عربي-دولي

بايدن: لا ينبغي اعتبار روسيا راعية للإرهاب

Lebanon 24
05-09-2022 | 21:41
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الاثنين إنه لا ينبغي تصنيف روسيا على أنها دولة راعية للإرهاب، وهي تسمية سعت أوكرانيا من أجلها في خضم الغزو الروسي المستمر، بينما حذرت موسكو من أن هذا التصنيف سيؤدي إلى انهيار العلاقات الأميركية الروسية.
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وعند سؤاله عما إذا كان ينبغي تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، قال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض «لا».
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