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عربي-دولي

بوتين يُقرّ عقيدة جديدة لسياسة موسكو الخارجية

Lebanon 24
05-09-2022 | 21:44
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وقّع الرئيس فلاديمير بوتين أمس الاثنين مرسوما بالموافقة على عقيدة جديدة للسياسة الخارجية تقوم على مفهوم العالم الروسي، وهو تصور استخدمه المنظرون المحافظون لتبرير التدخل في الخارج دعما للمتحدثين بالروسية.
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وتنص وثيقة "السياسة الإنسانية" المؤلفة من 31 صفحة والتي نُشرت بعد أكثر من ستة أشهر من بدء الحرب في أوكرانيا على أنه ينبغي لروسيا حماية تقاليد ومُثل العالم الروسي وضمان سلامتها والنهوض بها.
وفي حين جرى تقديم الوثيقة كإحدى استراتيجيات القوة الناعمة، فإنها تهدف في الوقت نفسه إلى تكريس أفكار سياسية ودينية استخدمها بعض المتشددين لتبرير احتلال موسكو لأجزاء من أوكرانيا ودعم الكيانات الانفصالية المؤيدة لروسيا في شرق البلاد في صلب السياسة الخارجية الرسمية للدولة.
وجاء في الوثيقة أن "روسيا الاتحادية تقدم الدعم لمواطنيها الذين يعيشون في الخارج لنيل حقوقهم وضمان حماية مصالحهم والحفاظ على هويتهم الثقافية الروسية".
وقالت إن "علاقات روسيا مع مواطنيها في الخارج تسمح لها بتعزيز صورتها على المسرح الدولي كدولة ديموقراطية تسعى جاهدة لخلق عالم متعدد الأقطاب".
ودأب بوتين منذ سنوات على تسليط الضوء على ما يصفه بمصير مأساوي لنحو 25 مليون شخص من أصل روسي وجدوا أنفسهم يعيشون خارج روسيا في دول مستقلة حديثا عندما انهار الاتحاد السوفيتي في 1991، وهو الحدث الذي وصفه بأنه كارثة جيوسياسية.
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