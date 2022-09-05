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عربي-دولي
مقتل أربعة أطفال أشقّاء في انفجار لغم بإدلب
Lebanon 24
05-09-2022
|
21:51
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قتل أربعة أطفال أشقاء جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب داخل منزل في بلدة بنش شمال شرق إدلب، وفق ما أفاد أحد أفراد العائلة ومصدران طبيان وكالة فرانس برس.
وتعد الأجسام المتفجرة وضمنها الألغام من الملفات الشائكة المرتبطة بالحرب السورية المستمرة منذ مارس 2011. ورغم الهدوء على معظم جبهات القتال، لايزال ضحايا تلك الأجسام القاتلة في ارتفاع، إذ توثق الأمم المتحدة مقتل أو إصابة خمسة أشخاص يوميا بسببها.
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وانفجر اللغم في عائلة نازحة انتقلت حديثا إلى منزل قيد الإنشاء في بلدة بنش شمال غرب سورية، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس نقلا عن مصادر في عين المكان.
وقال أحد أفراد العائلة أبو دحام المحمد لوكالة فرانس برس إن أربعة من أبناء شقيقته، ثلاث بنات وصبي، توفوا، مشيرا إلى أنهم انتقلوا إلى المنزل قبل أسبوعين فقط.
وأكد الدفاع المدني مقتل الأشقاء الـ 4 بانفجار لغم من مخلفات الحرب ضمن منزل غير مسكون، في نفس البناء القاطنين فيه، في بنش. وقال: "فرقنا انتشلت جثامينهم وسلمتهم الى الطبابة الشرعية".
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