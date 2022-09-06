ترامب يهاجم "فوكس نيوز" ويعرض مساعدة الـ"سي إن إن".. إليكم التفاصيل

في خطوة لافتة، اتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب شبكة فوكس نيوز بالدفع بأجندة ديمقراطية بينما عرض مساعدة شبكة CNN المنافسة لتصبح "منجم ذهب" من خلال التحول إلى شبكة "محافظة".

وقال ترامب على موقعه سوشيال تروث: "رائع! فوكس نيوز تدفع حقا أجندة الديمقراطيين ويزدادون سوءا كل يوم. الكثير من الديموقراطيين الذين تمت مقابلتهم يتم توجيه أسئلة لينة لهم على عكس نظرائهم الجمهوريين".

ثم ذكر الرئيس السابق شبكة CNN منافسة فوكس التي وصفها ترامب منذ فترة طويلة بأنها أخبار مزيفة.

وكتب ترامب: "إذا كانت الـ "سي إن إن" صاحبة التقييمات المنخفضة على الإطلاق ستتحول إلى محافظة فإنها ستكون منجم ذهب وسأساعدهم على القيام بذلك".

وغالبًا ما ظهر ترامب، وهو مراقب إخباري منتظم، على قناة فوكس نيوز وأشاد بها خلال فترة وجوده في البيت الأبيض، لكن الديناميكية بين الرئيس السابق والشبكة تغيرت في الأشهر الأخيرة.

وأشارت صحيفة "ذا هيل" أن كريس ليخت ، رئيس CNN الجديد قد وعد بأن الشبكة ستجدد التزامها بالموضوعية والإنصاف بعد اتهامات من اليمين حول النزعة الحزبية والإثارة التي تنتهجها القناة.

(سكاي نيوز)