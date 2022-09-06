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عربي-دولي
استشهاد فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الإحتلال في جنين
Lebanon 24
06-09-2022
|
02:30
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استشهد شابّ فلسطيني وأصيب 7 آخرون، في مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، ليل الاثنين.
وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن وسام بكر مدير مستشفى جنين، فجر الثلاثاء، استشهاد الشاب محمد موسى محمد سباعنة (29 عاما) وإصابة 7 آخرين، أحدهم بجروح حرجة، برصاص قوات الإسرائيلية.
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وفقا للوكالة فقد اقتحمت قوة إسرائيلية كبيرة تقدر بنحو 100 آلية عسكرية ترافقها جرافة، مدينة جنين من عدة محاور، وأغلقت مداخلها، في إطار عملية أطلق عليها اسم "كسر الأمواج".
وانتشرت القوات في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.
وحاصرت قوات الاحتلال بناية في الحي الشرقي من مدينة جنين، واجبرت سكانها على الخروج من شققهم السكنية واحتجزتهم في العراء، بمن فيهم الأطفال والنساء.
واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة أماكن بالمدينة، ما أدى إلى إصابة سبعة مواطنين بالرصاص الحي أحدهم بجروح بالغة، وبينهم فتاة أصيبت بالفك، إضافة إلى شابين بساقيهما، وآخر بشظية بالرأس.
وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن قوات الجيش تعمل على هدم منزل الفلسطيني رعد حازم في جنين، الذي قتل 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار في تل أبيب قبل 5 أشهر.
"العربية"
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