سلطات خيرسون تعلّق استفتاء الانضمام إلى روسيا

أعلنت إدارة منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، تعليق التحضيرات لتنظيم استفتاء حول انضمام هذه الأراضي التي تتعرض لهجوم أوكراني مضاد واسع النطاق منذ أيام إلى روسيا.

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وقال كبير مسؤولي إدارة خيرسون كيريل ستريموسوف: "كنا مستعدين للتصويت، وكنا نريد تنظيم استفتاء في وقت قريب جداً، لكن نظراً إلى المستجدات سنتوقف قليلاً في الوقت الراهن".

وأضاف ستريموسوف: "الأمر يتطلب عدم المضي قدماً بسرعة كبيرة، وإنجاز المهام الرئيسية: تأمين الغذاء للسكان وضمان سلامة السكان".

وبعد وقت قصير، أراد ستريموسوف التخفيف من وطأة تصريحاته، فأشار إلى "أن الأمر ليس تعليقاً، لأن موعد الاستفتاء المقرر في الخريف، لم يُحدّد أصلاً".

وقال في مقطع فيديو نشره على تطبيق "تيليجرام" إن "الاستفتاء سيُنظّم مهما حصل، لن يلغيه أحد".

وتابع: "لا تسير كل الأمور بالسرعة التي نتوقعها كما نقول في بلدنا، لكن الأمور ستحصل عملياً".