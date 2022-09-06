Advertisement

عربي-دولي

سلطات خيرسون تعلّق استفتاء الانضمام إلى روسيا

Lebanon 24
06-09-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-987853-637980499039709749.jpg
Doc-P-987853-637980499039709749.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت إدارة منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، تعليق التحضيرات لتنظيم استفتاء حول انضمام هذه الأراضي التي تتعرض لهجوم أوكراني مضاد واسع النطاق منذ أيام إلى روسيا.

 
Advertisement

وقال كبير مسؤولي إدارة خيرسون كيريل ستريموسوف: "كنا مستعدين للتصويت، وكنا نريد تنظيم استفتاء في وقت قريب جداً، لكن نظراً إلى المستجدات سنتوقف قليلاً في الوقت الراهن".

 

وأضاف ستريموسوف: "الأمر يتطلب عدم المضي قدماً بسرعة كبيرة، وإنجاز المهام الرئيسية: تأمين الغذاء للسكان وضمان سلامة السكان".

 
 

وبعد وقت قصير، أراد ستريموسوف التخفيف من وطأة تصريحاته، فأشار إلى "أن الأمر ليس تعليقاً، لأن موعد الاستفتاء المقرر في الخريف، لم يُحدّد أصلاً".

 
 

وقال في مقطع فيديو نشره على تطبيق "تيليجرام" إن "الاستفتاء سيُنظّم مهما حصل، لن يلغيه أحد".

 
 

وتابع: "لا تسير كل الأمور بالسرعة التي نتوقعها كما نقول في بلدنا، لكن الأمور ستحصل عملياً".

المصدر: الشرق
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2022-09-06
05:30 | 2022-09-06
05:00 | 2022-09-06
04:30 | 2022-09-06
03:30 | 2022-09-06
03:00 | 2022-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website