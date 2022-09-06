هكذا سيبدو الأمن المتعدد الأطراف في الشرق الأوسط

في ظل الضبابية التي تلف مصير الاتفاق النووي الإيراني، فإن احتمالات تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ضئيلة سواء بوجود اتفاق أو بدونه.

وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي، "مما لا شك فيه أن المنطقة ستكون في وضع أفضل بإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018 وذلك مقارنة بالوضع الذي ستكون عليه في حال عدم التزام الولايات المتحدة وإيران بالاتفاق. يمكن أن تكون إعادة الالتزام على بعد أيام فقط إذا صحَّ كلام جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي. كما وجاء كلام المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي ليؤكد ما صرح به بوريل قائلاً إن الولايات المتحدة "متفائلة بحذر".

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ومع ذلك، من المرجح أن يكون تأثير إحياء الاتفاق محدودًا. من الآمن الافتراض أن الحرب السرية بين إسرائيل، التي تعارض بشدة إحياء الاتفاقية، وإيران ستستمر بغض النظر عما إذا كانت إيران والولايات المتحدة ستعاودان الالتزام بالاتفاق. يتم خوض الحرب ليس فقط على الأراضي الإيرانية والإسرائيلية وفي الفضاء السيبراني ولكن أيضًا في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان وغزة وربما اليمن".

وتابع الموقع، "تعتبر إسرائيل، حتى الآن، الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، على الرغم من أنها لم تعترف قط بامتلاكها أسلحة نووية أو وقعت على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وتشارك دول الخليج إسرائيل مخاوفها من أن الاتفاق، في أحسن الأحوال، قد يساهم في إبطاء التقدم الإيراني في أن تصبح دولة ذات قوة نووية وألا يكون له أي تأثير لوقف الدعم الإيراني للجماعات الفاعلة الخارجة عن الدولة مثل حزب الله في لبنان والقوات الموالية لإيران في العراق، والجهاد الإسلامي في غزة، والمتمردين الحوثيين في اليمن أو حتى برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني. ومع ذلك، رفضت إيران حتى الآن مناقشة هذه القضايا. يمكن أن يتغير ذلك إذا تم اعتبارهم جزءًا من مناقشة شاملة للأمن الإقليمي. وهذا بدوره يجب أن يشمل كل الأطراف، بما في ذلك إسرائيل وتركيا، ويحتمل أن يكون مرتبطًا بالأمن في شرق البحر الأبيض المتوسط والقوقاز وجنوب آسيا. إضافة إلى التأثير المحدود لإحياء الاتفاق النووي، هناك حالة من عدم اليقين بشأن استدامة خفض التوترات في الشرق الأوسط بين إسرائيل ودول الخليج ومصر وتركيا وإيران".

واضاف الموقع، "تتجلى هشاشة بعض هذه العلاقات في التقدم البطيء لجهود تجديد العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران، تركيا ومصر، كما وبين مختلف اللاعبين في الشرق الأوسط، بما في ذلك تركيا وإسرائيل وإيران، والإمارات العربية المتحدة وقطر. وتتجلى الهشاشة أيضاً في انعدام الثقة الذي يعقد جهود الوساطة الروسية لتحقيق التقارب بين تركيا والرئيس السوري بشار الأسد. علاوة على ذلك، تتردد أصداء المحاولة الروسية في الخليج، حيث تعارض قطر والمملكة العربية السعودية مساعي الإمارات لإعادة الأسد إلى الحضن العربي، بعد 11 عامًا من تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية بسبب الحرب الأهلية. أضف إلى ذلك الحرب بالوكالة بين إيران وتركيا وإسرائيل على ظهور الأكراد العراقيين والتوترات العراقية التركية بسبب العمليات العسكرية التركية في شمال العراق التي تستهدف المتمردين الأكراد الأتراك".

وبحسب الموقع، "أوضحت كل من الصين وروسيا أنهما لن تفكرا في إمكانية مشاركة أكبر في الأمن الإقليمي إلا إذا تحمل اللاعبون في الشرق الأوسط مسؤولية أكبر لإدارة الصراعات الإقليمية، والحد من التوترات، والدفاع عن أنفسهم. ومن الواضح أن ذلك لا يختلف عما تبحث عنه الولايات المتحدة في محاولاتها لإعادة تنظيم التزامها بالأمن في الخليج. المعنى الضمني هو أن الانتقال أمر لا مفر منه على المدى الطويل إلى بنية أمنية إقليمية متعددة الأطراف يمكن أن تبقى الولايات المتحدة بمثابة العمود الفقري العسكري لها. إن الاتجاه نحو التعددية سيكون مدفوعًا بقدر كبير بالتركيز الأميركي الاستراتيجي على آسيا، والجهود المبذولة لتقليل الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية في أعقاب غزو أوكرانيا، وفي نهاية المطاف، عدم رغبة الصين في الاعتماد على الولايات المتحدة المعادية لأمن طاقتها. إن التفاهمات والاتفاقيات بين جميع دول المنطقة، بما في ذلك تلك التي ليس لديها علاقات دبلوماسية، مثل إسرائيل وإيران والمملكة العربية السعودية، اللازمة لإدخال ترتيب أمني متعدد الأطراف ستكون بمثابة نقلة نوعية وبناءة. يجب أن يستند هذا التحول العميق إلى ثلاثة مبادئ أعلنها هذا الأسبوع وزير الخارجية الهندي س. جايشانكار فيما يتعلق بعلاقات بلاده مع الصين والتي تنطبق على قدم المساواة في الشرق الأوسط: الحساسية المتبادلة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. يجب أن تتضمن التفاهمات والاتفاقيات تخليًا موثوقًا عن أفكار تغيير النظام؛ الاعتراف بالحدود المعترف بها دوليًا لكل دول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل؛ مواثيق عدم الاعتداء؛ آليات إدارة وحل النزاعات؛ الحد من التسلح؛ حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؛ منطقة خالية من الأسلحة النووية، وهو الأمر الأكثر صعوبة. بالنظر إلى طموحها في لعب دور أكثر بروزًا، يمكن للهند تعزيز نفوذها بشكل كبير في الشرق الأوسط إذا كانت على استعداد للانضمام إلى اتفاقية عدم الانتشار النووي المضطربة".

وتابع الموقع، "إن أكبر عقبة أمام هيكل أمني إقليمي أكثر استقرارًا هي العداء العميق الجذور وانعدام الثقة بين إسرائيل وإيران على خلفية سباق تسلح نووي لا مفر منه على ما يبدو. سيتم تسريع هذا السباق إذا فشلت جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني ولكن لن يتم إفشاله نهائيًا إذا التزمت إيران والولايات المتحدة بالاتفاق. حقيقة أن مصير البرنامج النووي الإيراني هو التحول عند مفترق طرق شرق أوسطي يؤكد الحاجة إلى معالجة القضايا الحساسة وجهاً لوجه بدلاً من تأجيل المواجهة لأسباب سياسية داخلية انتهازية. كما يسلط الضوء على الحاجة إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية وإجراءات بناء الثقة المستوحاة من التنازلات التي قد تترتب عليها. برنامج إيران النووي هو مثال على ذلك".

وأضاف الموقع، "مهما كان الأمر، فإن الحقيقة هي أن إيران اليوم على الأقل قريبة من أن تصبح دولة على عتبة نووية وستكون كذلك مع أو بدون إحياء الاتفاق. هذا لا يعني أن الاتفاقية أصبحت غير ذات صلة. على العكس من ذلك، فإن مصيرها، بغض النظر عن مدى خلل أو إشكالية الاتفاقية، سيشكل الأمن الإقليمي في المستقبل المنظور. كما وسيحدد البيئة التي يمكن أو لا يمكن بناء الثقة فيها، ويمكن تحقيق تفاهمات بشأن القضايا الحساسة التي بدونها سيكون من المستحيل إنشاء أي بنية أمنية متعددة الأطراف أو في حال تم إنشاؤها، فمن المحتمل أن تنهار إذا لم تولد ميتة منذ البداية.