اليابان تعلق على انسحاب روسيا من اتفاقية جرز الكوريل: قرار غير مقبول

أعلنت اليابان أنها أرسلت احتجاجاً لروسيا بعد إعلان موسكو الخروج من اتفاقية بشأن تيسير زيارة اليابانيين إلى جزر الكوريل.

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وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة اليابانية أرسلت "احتجاجاً شديداً" إلى روسيا فيما يتعلق بقرار موسكو إنهاء اتفاق الزيارات الميسرة إلى جزر الكوريل.

من جهته، وصف وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، قرار موسكو بأنه "لا أساس له على الإطلاق وغير مقبول".

وقال إن "فرض عقوبات ضد روسيا مرتبط بالوضع في أوكرانيا"، معتبراً أن "روسيا عند اتخاذها قرارات بشأن التعاون الثنائي، تحاول نقل المسؤولية إلى اليابان".

وأوقفت موسكو أمس الاثنين، العمل بالاتفاقية حول القيام بالرحلات المتبادلة، التي تم توقيعها في 14 تشرين الثاني 1991، و"الاتفاق بين الحكومة الروسية وحكومة اليابان بشأن تيسير الزيارات إلى جزر كوناشير وإيتوروب وجزر كوريل الصغرى في مقاطعة سخالين، للمواطنين اليابانيين المقيمين السابقين في الجزر وأفراد أسرهم بتاريخ 2 أيلول 1999".