بعد فوزها بمنصب رئيسة وزراء بريطانيا.. هذا ما يجب على تروس فعله

تصل ليز تروس اليوم الثلاثاء إلى "داونينج ستريت" لمواجهة حالة طوارئ اقتصادية غير مسبوقة في زمن السلم.

كتبت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "وبحسب المعلومات، ستحاول مواجهة هذه الأزمة بمبلغ تصل قيمته إلى 100 مليار جنيه إسترليني من المال العام، أي أكثر بكثير مما أنفقه سلفها، بوريس جونسون، في خلال فترة التعبئة العامة لمواجهة جائحة كوفيد. وسيشكل هذا الامر منعطفاً صارخاً لرئيسة الوزراء التي تعهدت في خلال حملتها الانتخابية في فترة الصيف بعدم تقديم المزيد من هذه "الصدقات". ومع ذلك فإن الضرورة القصوى ستفرض عليها ذلك. إن مستهلكي الطاقة والمنتجين وتجار التجزئة يصرخون من الألم، والآلاف من الشركات الصغيرة تواجه الإفلاس. بعد 12 عامًا من تولي حزب المحافظين رئاسة الحكومة، ستضطر تروس إلى استدعاء تدخل الدولة لحزب العمال لإنقاذها. في كل الأحوال، ستحتاج هذه المهمة إلى قوى خارقة للقيادة. كما هو الحال، لا تقدم تروس أي تفويض من أي دائرة انتخابية وطنية. لم يتم اختيارها من قبل زملائها في البرلمان ولا من قبل ناخبي حزب المحافظين، الذين فضلوا بشكل مختلف منافسها، ريشي سوناك، أو حتى بقاء جونسون في المنصب".

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وتابعت الصحيفة، "في النهاية، بلغ عدد أنصارها 81326 من بين أعضاء حزب المحافظين، وهي مجموعة أغلبيتها من كبار السن، ميسورة الحال وتعيش في جنوب شرق إنجلترا. قد تثبت الأزمة حتى الأن نجاح تروس على المدى القصير. هذه الأزمة التي نتجت عن الحرب الاقتصادية التي شنتها أوروبا على روسيا لا يمكنها أن تستمر إلى الأبد. سوف تتكيف الأسواق وتظهر مصادر بديلة للطاقة. يتم جمع أرباح استغلالية هائلة في عمق قطاع الطاقة ووعد تروس المتهور بعدم فرض ضرائب غير متوقعة لا يمكن أن يستمر. تقود البراغماتية - واليأس - الحكومتين الفرنسية والألمانية إلى الابتكارات الراديكالية. لقد تأخرت بريطانيا في الظهور على الساحة، وتركت سياستها في مجال الطاقة على نحو فاضح متعثرة لعدة أشهر. إلى هذا الحد، يمكن لأزمة الطاقة أن تسبب لتروس ما سببه إغلاق كوفيد لجونسون. ستصغي الأمة جيداً لكل كلمة ستقولها تروس. نادراً ما يتسبب الكرم القصير الأمد من المال العام في إلحاق أي ضرر برئيسة الوزراء، وسيوفر لها منصة جاهزة لاستعراض صفاتها القيادية. شريطة أن تتابع عادتها السابقة في تعديل أفكارها مع الريح السائدة، قد تتمكن من تعزيز مكانتها خلال العام المقبل".

وأضافت الصحيفة، "إن الانتخابات المقبلة أمر مختلف. حينها يجب أن تتطور سياسات تروس غير الناضجة بسرعة. بدت تصريحاتها وكأنها تصريحات طالب علوم سياسية في طور التكوين. فهي تريد "تمزيق" عقيدة الخزانة والتحايل على الخدمة المدنية "البيروقراطية". كما وتريد ضرائب أقل، إنفاقا أقل، وتركيزا أقل على "إعادة التوزيع". سواء بدت تروس وكأنها مبدئية أو انتهازية، براغماتية أو هشة، موحِّدة أو مقسمة لا يهم كثيرًا. ما يهم البلد هو أن وضع الحكومة المسؤولة يمكن أن يُخرج الأمة من هذه الحالة الطارئة. تتطلب وحدة الحزب أن تنشئ تروس نوعًا من التحالف مع سوناك وبعض مؤيديه الأكثر قدرة. لم تظهر حتى اللحظة أي علامات على السير في هذا الاتجاه. كما هو الحال، فإن عبئًا ينذر بالخطر سوف يقع على عاتق المستشار الجديد المحتمل، كواسي كوارتنج. سيتعين عليه أن يساعدها في رسم طريق يسمح لهم بالخروج من هذه الحالة الطارئة، كما حاول سوناك القيام به خلال فترة حكم جونسون. إنه الشخص الذي يجب مراقبته، وهو يحمل مفتاح ثروات حزب المحافظين في الانتخابات المقبلة".