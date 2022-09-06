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عربي-دولي

ريابكوف: روسيا تتعرض لحرب هجينة ودرجة غضب خصومنا وأعدائنا هائلة

Lebanon 24
06-09-2022 | 06:34
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نقلت "روسيا اليوم" عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله : "إن حرب شاملة هجينة قد أُعلنت ضد روسيا، وفي جميع المجالات والاتجاهات، لا يمكن التقليل من خطورة الفترة الحالية. لقد تم بالفعل الإعلان عن حرب شاملة علينا. يتم شنها بأشكال مختلفة، في جميع المجالات. درجة غضب خصومنا وأعدائنا هائلة، وغير عادية".
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إلى ذلك رد نائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف على تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي لم يعد يعتبر موسكو "موردا موثوقا للطاقة"، قائلا: "ألمانيا تشن حربا هجينة". مذكرا بأن برلين فرضت عقوبات على روسيا وتزود أوكرانيا بأسلحة فتاكة "موجهة ضد القوات الروسية المسلحة".
المصدر: روسيا اليوم
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