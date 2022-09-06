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يونيسف: وفاة أكثر من 700 طفل في مراكز للتغذية بالصومال

Lebanon 24
06-09-2022 | 07:00
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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم: "إن مئات الأطفال لقوا حتفهم بالفعل في مراكز التغذية في أنحاء الصومال"، وذلك بعد يوم من تحذير المنظمة العالمية من أن أجزاء من الصومال ستتعرض للمجاعة في الأشهر المقبلة.
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ونقلت وكالة "رويترز" عن ممثلة يونيسف في الصومال، وفاء سعيد قولها: "أفادت تقارير بأن حوالي 730 طفلا لقوا حتفهم في مراكز التغذية في أنحاء البلاد بين كانون الثاني وتموز من هذا العام، لكن الأرقام قد تكون أكبر لأن العديد من الوفيات لا يتم الإبلاغ عنها".

وتشهد منطقة القرن الأفريقي غيابا للأمطار للعام الخامس على التوالي. وتسببت مجاعة في الصومال عام 2011 في مقتل أكثر من ربع مليون شخص، معظمهم من الأطفال.
المصدر: العربية
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