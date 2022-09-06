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عربي-دولي
آلاف الإندونيسيين يحتجون على ارتفاع أسعار الوقود
Lebanon 24
06-09-2022
|
07:30
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احتج الآلاف من الإندونيسيين، الثلاثاء، في جميع أنحاء البلاد للضغط على الحكومة للتراجع عن قرار رفع أسعار الوقود المدعم بأكثر من 30 ٪، في ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
وانتشر الآلاف من رجال الشرطة في أنحاء العاصمة جاكرتا، وتمركز الكثير منهم عند محطات الوقود لحراستها، خشية أن تصبح أهدافا وسط الغضب المتصاعد من ارتفاع الأسعار، وتعتبر هذه الزيادة هي الأولى منذ ثماني سنوات وسط ارتفاع التضخم.
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وأظهرت فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قيام عدد كبير من الأشخاص باقتحام مبنى مجلس نواب الشعب.
وفي وقت سابق، قال الرئيس جوكو ويدودو، إنه ليس أمامه من خيار سوى رفع أسعار الوقود، وهي خطوة لا تحظى بشعبية في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 270 مليون نسمة، حيث ارتفعت أسعار النفط بنحو 32 في المئة مقارنة بما كانت عليه قبل عام.
ويعتبر دعم الوقود قضية حساسة، لكن الحكومة سعت إلى تخفيف الأثر من خلال تدابير تعويضية، بما في ذلك تقديم دعم نقدي مباشر.
المصدر:
روسيا اليوم
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