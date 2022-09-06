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مقتل 35 شخصا وإصابة العشرات في انفجار قنبلة ببوركينا فاسو

Lebanon 24
06-09-2022 | 09:00
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قتل 35 شخصا في الأقل وأصيب العشرات إثر انفجار قنبلة، يشتبه أن مسلحين زرعوها، في قافلة مساعدات شمالي بوركينا فاسو.

وقال اللفتنانت كولونيل رودولف سورغو، حاكم منطقة الساحل في بيان، إن قافلة الإمدادات - التي كانت ترافقها قوات من الجيش – استهدفت يوم الاثنين أثناء تحركها بين مدينتي بورزنغا ودجيبو، وكانت تتضمن مركبات تقل مدنيين. وأوضح أنه تم إجلاء الجرحى، وتأمين منطقة الانفجار.
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وعلى الرغم من عدم إعلان أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير، يشتبه أن متمردين إسلاميين متطرفين زرعوا القنبلة.

وشهدت بوركينا فاسو أعمال عنف مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، أسفرت عن مقتل الآلاف.


المصدر: الحرة
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