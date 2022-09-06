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عربي-دولي
أنباء عن إرسال الخرطوم تعزيزات كبيرة إلى "مثلث الرعب"!
Lebanon 24
06-09-2022
|
09:30
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ذكرت وسائل إعلام محلية أن القوات المسلحة السودانية أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة الحدودية المتاخمة لإثيوبيا.
ونٌقل عن مصادر عسكرية سودانية أن التعزيزات أرسلت إلى منطقة "حمداييت"، القريبة من الحدود الإثيوبية، وأن الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش الإثيوبي وقوات تحرير تيغراي امتدت إلى المثلث الحدودي بين السودان وإثيوبيا وإريتريا.
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يشار إلى أن "حمداييت" تقع في منطقة تعرف بـ"مثلث الرعب"، وهي منطقة تربط حدود ثلاث دول هي اثيوبيا وإريتريا والسودان.
كما افادت صحف سودانية في وقت سابق بأن مجموعة من العسكريين الإثيوبيين مع قائدهم عبروا الحدود واستسلموا نهاية الأسبوع الماضي لحرس الحدود السودانيين بعد فرارهم من قوات المتمردين في تيغراي.
المصدر:
روسيا اليوم
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