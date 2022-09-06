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إصابات ووفيات... مرض جديد يظهر في هذه الدولة فما هو؟

Lebanon 24
06-09-2022 | 08:30
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أعلنت السلطات الصحية في الأرجنتين، أنه تم رصد 8 حالات جديدة من الالتهاب الرئوي الناجم عن بكتيريا "الليجيونيلا"، المسببة لـ"داء الفيالقة"، الذي أودى بحياة 6 أشخاص في توكومان شمال غربي البلاد.

وقال وزير الصحة الإقليمي لويس ميدينا رويز إن "جميع المصابين مرتبطين بعيادة خاصة واحدة". وأضاف: "نحن ندرج في القائمة ما لا يقل عن 8 مرضى جدد، هم مريض واثنان من العاملين الصحيين وخمسة من مقدمي الرعاية الصحية، ونُقلوا جميعهم إلى المستشفى".
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وشرح أن البكتيريا "لا تنتقل من شخص لآخر، بل من خلال استنشاق بخار الماء وهواء المكيفات ورذاذ الماء عند الاستحمام".
 
 
(سكاي نيوز)
 
 
 
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