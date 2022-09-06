إصابات ووفيات... مرض جديد يظهر في هذه الدولة فما هو؟

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أعلنت السلطات الصحية في الأرجنتين، أنه تم رصد 8 حالات جديدة من الالتهاب الرئوي الناجم عن بكتيريا "الليجيونيلا"، المسببة لـ"داء الفيالقة"، الذي أودى بحياة 6 أشخاص في توكومان شمال غربي البلاد.وقال وزير الصحة الإقليمي لويس ميدينا رويز إن "جميع المصابين مرتبطين بعيادة خاصة واحدة". وأضاف: "نحن ندرج في القائمة ما لا يقل عن 8 مرضى جدد، هم مريض واثنان من العاملين الصحيين وخمسة من مقدمي الرعاية الصحية، ونُقلوا جميعهم إلى المستشفى".وشرح أن البكتيريا "لا تنتقل من شخص لآخر، بل من خلال استنشاق بخار الماء وهواء المكيفات ورذاذ الماء عند الاستحمام".