28
o
بيروت
29
o
طرابلس
18
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تايوان: مسيّرة عسكرية صينية دخلت منطقة دفاعنا الجوي
Lebanon 24
06-09-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت تايوان أن طائرة استطلاع عسكرية صينية من دون طيار دخلت منطقة الدفاع الجوي التابعة لها أمس الاثنين.
وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن "المسيرة التي عرفت عنها وزارة الدفاع التايوانية على أنها من نوع "BZK-007"، عبرت إلى جنوب غرب "منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي" (أديز) التايوانية، برفقة ثماني طائرات حربية صينية".
Advertisement
وبحسب "فرانس برس"، فإن "BZK-007" تعتبر مسيرة عسكرية أكبر بكثير، صنعتها شركة "Guizhou" (قويتشو) لصناعات الطيران، يمكنها القيام برحلات لمسافات طويلة وتملك أجهزة استطلاع متطورة.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
دولارات تنتشر على طرقات لبنان.. معلوماتٌ تكشف ما يجري
Lebanon 24
دولارات تنتشر على طرقات لبنان.. معلوماتٌ تكشف ما يجري
03:15 | 2022-09-06
06/09/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ طارئ عن البنزين والمحطّات.. ماذا سيجري اليوم؟
Lebanon 24
خبرٌ طارئ عن البنزين والمحطّات.. ماذا سيجري اليوم؟
02:29 | 2022-09-06
06/09/2022 02:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة على طرقات لبنان تتجدّد وصورة ترصدُها.. ما هي؟
Lebanon 24
ظاهرة على طرقات لبنان تتجدّد وصورة ترصدُها.. ما هي؟
04:06 | 2022-09-06
06/09/2022 04:06:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار... إليكم تسعيرته عصر اليوم
Lebanon 24
سعر صرف الدولار... إليكم تسعيرته عصر اليوم
09:45 | 2022-09-06
06/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ أمنيّ يرتبطُ ببرّي.. ماذا حصل قبل أيام؟
Lebanon 24
أمرٌ أمنيّ يرتبطُ ببرّي.. ماذا حصل قبل أيام؟
04:15 | 2022-09-06
06/09/2022 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2022-09-06
الخارجية التشيكية: أردوغان يفتح الطريق أمام اللاجئين السوريين إلى أوروبا
14:30 | 2022-09-06
لافروف يطلب نسخة من خطاب لبوريل وصف فيه روسيا بـ"الدولة الفاشية"
14:00 | 2022-09-06
صفقة واحدة لشراء الغاز.. هل ستنجو أوروبا من أزمة الطاقة الخانقة؟
13:45 | 2022-09-06
صواريخ إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في حلب
13:30 | 2022-09-06
مسؤول أميركي: روسيا تشتري ملايين الصواريخ والقذائف من كوريا الشمالية
13:00 | 2022-09-06
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استمرار قصف محطة زابوروجيه قد يؤدي لتسرب إشعاعي
فيديو
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
06/09/2022 22:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:10 | 2022-09-05
06/09/2022 22:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
02:11 | 2022-09-05
06/09/2022 22:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact