إسبانيا ترسل ذخيرة مدفعية من العيار الثقيل إلى أوكرانيا

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قالت الحكومة الإسبانية إنها أرسلت طائرة أخرى تحمل ذخيرة مدفعية من العيار الثقيل موجهة إلى القوات الأوكرانية، في خامس شحنة أسلحة إلى كييف من مدريد في الأيام القليلة الماضية.وجاء في البيان أن "طائرة من طراز T-23 أقلعت هذا الصباح من قاعدة توريخون دي أردوز الجوية بالقرب من مدريد تحمل ذخيرة مدفعية ثقيلة لأوكرانيا".وسبق أن أفيد بأن أربع رحلات أخرى بالذخيرة انطلقت من قاعدة روتا البحرية (مقاطعة قادش في الأندلس) الأسبوع الماضي.بالإضافة إلى ذلك، غادرت بالفعل 20 شاحنة إسبانيا، والتي تم تجهيزها استجابة "لطلب عاجل من السلطات الأوكرانية لتوفير المواد والزي الرسمي لظروف الشتاء". وصل عشرة منها بالفعل إلى بولندا، والأخرى في طريقها.