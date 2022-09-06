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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استمرار قصف محطة زابوروجيه قد يؤدي لتسرب إشعاعي

Lebanon 24
06-09-2022 | 13:00
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريرها عن نتائج مهمتها في محطة زابوروجيه، أن عددا من الحوادث حصلت في المحطة، انتهكت مبادئ السلامة النووية.
 
وحذرت الوكالة من أن استمرار القصف على محطة زابوروجيه قد يؤدي إلى تلف المعدات المهمة وحصول تسرب إشعاعي غير محدود.
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وأوصت الوكالة بالوقف الفوري لقصف المحطة والمناطق المجاورة، مؤكدة على استعدادها لبدء مشاورات فورية بشأن إنشاء "منطقة أمنية" حولها، لمنع وقوع "حادث نووي" بسبب الأعمال العسكرية.

ووفقا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما زالت ثلاث محطات طاقة نووية في أوكرانيا، باستثناء محطة زابوروجيه، تعمل بأمان.
 
(روسيا اليوم)
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