مسؤول أميركي: روسيا تشتري ملايين الصواريخ والقذائف من كوريا الشمالية

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أكد مسؤول أميركي، الثلاثاء، أن وزارة الدفاع الروسية بصدد شراء ملايين الصواريخ والقذائف المدفعية من كوريا الشمالية لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.وأوضح المسؤول الأميركي أن عملية الشراء تشير إلى أن الجيش الروسي لا يزال يعاني من نقص حاد في الإمدادات ويعود ذلك جزئياً إلى ضوابط التصدير والعقوبات.وقال المسؤول الأميركي "نتوقع أن تحاول روسيا شراء معدات عسكرية إضافية من كوريا الشمالية في المستقبل".ويأتي هذا بعد أيام من تلقي روسيا شحنات أولية من طائرات من دون طيار إيرانية الصنع، قال مسؤولون أميركيون إن بعضها يعاني من مشكلات ميكانيكية.وسبق أن نقلت أسوشيتد برس عن مصادرها في الإدارة الأميركية إن المشغلين الروس للطائرات الإيرانية يواصلون تلقي التدريب في إيران بشأن كيفية استخدام هذه المسيرات، التي يمكنها شن هجمات جو- أرض، وحربا إلكترونية في ساحات المعارك في أوكرانيا.(الحرة)