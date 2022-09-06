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عربي-دولي

لافروف يطلب نسخة من خطاب لبوريل وصف فيه روسيا بـ"الدولة الفاشية"

Lebanon 24
06-09-2022 | 14:30
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طلب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من مكتب رئيس المفوضية الأوروبية نسخة من نص خطاب جوزيب بوريل الذي ألقاه في براغ الاثنين الماضي، بعد شكوك لوصفه روسيا بـ "الدولة الفاشية".
 
وطرح بعض أعضاء البرلمان الأوروبي أسئلة مطالبين بـ "إجراءات ملموسة ضد روسيا"، وأجاب بوريل باللغة الإسبانية، وبحسب الترجمة الرسمية للغة الإنجليزية، قال عبارة عن غياب "خطة ملموسة، وكيفية هزيمة روسيا الفاشية ونظامها الفاشي".
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وقال لافروف: "نفى مكتب بوريل على الفور هذه التقارير، قائلا إنه يتحدث الإسبانية، كان هناك خطأ في الترجمة الإنجليزية، لقد طلبنا من مكتب بوريل نسخة من الخطاب باللغة الإسبانية، لكنهم لم يعطوها لنا".

وشدد لافروف، على أنه "إذا تم تأكيد ما تم الإبلاغ عنه في جميع وسائل الإعلام العالمية، فعندئذ بالطبع، ستكون لدينا أسئلة كبيرة جدا حول كيفية الاستمرار في التعامل مع هؤلاء الأشخاص".

وطالبت موسكو أيضا، بمعرفة الطريق الذي سيتبعه الممثل الدائم الجديد للاتحاد الأوروبي في روسيا، على خلفية هذه البيانات.

وأكد لافروف على أن، "بوريل لا يزال الرجل الذي يعين ممثلي الاتحاد الأوروبي في الخارج. قبل أسبوع كان لدينا رئيس جديد لبعثة الاتحاد الأوروبي في روسيا عينه هو. وإذا كان بوريل بشكل غريزي يعتبر المعركة مع "النظام الفاشي" أمرا مفروغا منه على حد تعبيره، أود أن أعرف ما هي التعليمات والتوجيهات التي أصدرها لممثله في موسكو، وما هو الطريق الذي سيتبعه هذا الممثل".
 
(روسيا اليوم) 
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