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عربي-دولي

البيت الأبيض: اقتراح إدراج روسيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب ليس فعالا

Lebanon 24
06-09-2022 | 16:30
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أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تعتبر اقتراح إدراج روسيا على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب فعالا.
 
وأشار إلى أن إضافة روسيا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب قد تكون لها عواقب غير متوقعة على أوكرانيا، وتأخير صادرات الغذاء.
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لم تستبعد المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، احتمال قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في حال اتهمت الأخيرة موسكو بدعم الإرهاب.

وقالت زاخاروفا تعقيبا على مناقشة مجلس الشيوخ الأمريكي لمطلب إدراج روسيا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب إن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية.
 
(روسيا اليوم) 
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