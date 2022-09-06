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عربي-دولي

القوات الأوكرانية تواصل قصف مدينة إنيرغودار

Lebanon 24
06-09-2022 | 16:59
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أفادت وكالة "تاس" بأن القوات الأوكرانية قصفت مجددا إنيرغودار في مقاطعة زابوروجيه يوم الثلاثاء، ووقعت عدة انفجارات.
 
وذكرت الإدارة العسكرية والمدنية لمدينة إنيرغودار، أن منطقة محطة المحولات الفرعية "لوتش" تعرضت لضربات مدفعية متكررة.
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واعترفت أوكرانيا في وقت سابق بقصفها لمدينة إنيرغودار، حيث يتواجد موظفو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويتفقدون محطة زابوروجيه النووية.
 
(روسيا اليوم) 
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