القوات الأوكرانية تواصل قصف مدينة إنيرغودار

أفادت وكالة "تاس" بأن القوات الأوكرانية قصفت مجددا إنيرغودار في مقاطعة زابوروجيه يوم الثلاثاء، ووقعت عدة انفجارات.



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واعترفت أوكرانيا في وقت سابق بقصفها لمدينة إنيرغودار، حيث يتواجد موظفو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويتفقدون محطة زابوروجيه النووية. وذكرت الإدارة العسكرية والمدنية لمدينة إنيرغودار، أن منطقة محطة المحولات الفرعية "لوتش" تعرضت لضربات مدفعية متكررة.واعترفت أوكرانيا في وقت سابق بقصفها لمدينة إنيرغودار، حيث يتواجد موظفو الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويتفقدون محطة زابوروجيه النووية.

(روسيا اليوم)