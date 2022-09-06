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عربي-دولي

صواريخ إسرائيلية تستهدف مطار حلب شمال سوريا

Lebanon 24
06-09-2022 | 13:45
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تعرض مطار حلب في شمال سوريا، مساء الثلاثاء، لضربات إسرائيلية ألحقت أَضرارا بمدرج، مما أدى إلى توقف العمل فيه.

وهذه المرة الثانية التي تستهدف فيها ضربات إسرائيلية مطار حلب في أقل من أسبوع.
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وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أنه في "حوالي الساعة الثامنة و16 دقيقة من مساء اليوم (الثلاثاء) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفا مطار حلب الدولي (..) مما أدى إلى أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة".

وكانت الوكالة قد قالت في وقت سابق، إن "الدفاعات الجوية السوري اعترضت بعض الصواريخ"، وتحدثت عن أضرار مادية.

وعقب ذلك أعلنت شركة "أجنحة الشام" الخاصة للطيران الوحيدة في سوريا، أنه "بسبب الظروف الحالية سيتم تحويل كافة رحلاتنا من مطار حلب إلى مطار دمشق الدولي"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "انفجارات دوت في محيط حي المالكية قرب مطار حلب الدولي، نتيجة استهداف إسرائيلي لمستودعات تابعة لمجموعات موالية لإيران، مما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها".

وأضاف: "كذلك، استهدفت الصواريخ الإسرائيلية، مدرج مطار حلب الدولي، ومحيط المطار بصاروخين على الأقل، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة".

وكانت إسرائيل شنت ضربات على أهداف داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا في السنوات الأخيرة، وأقرت بأنها تستهدف قواعد الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران، مثل "حزب الله".

وفي حزيران الماضي، أدت الضربات الجوية الإسرائيلية إلى توقف مطار دمشق الدولي عن العمل بشكل مؤقت.
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