إسرائيل تهدّد إيران بـ "F35.. وواشنطن لن تكبّلها

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لوّح رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد باللجوء إلى سلاح الجو، الذي يوصف بأنه ذراع إسرائيل الطويلة للتعامل مع التهديد الإيراني المستمر، ولمنعها من الحصول على سلاح نووي، في حين أعلنت طهران زيادة بناء محطات الطاقة الذرية بالتزامن مع تعثّر مفاوضاتها غير المباشرة مع واشنطن بشأن إحياء الاتفاق النووي.بالتزامن مع بدء رئيس جهاز الموساد ديفيد بارنياع زيارة إلى العاصمة الأميركية واشنطن، لعقد سلسلة من الاجتماعات مع إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن بهدف منع ما تصفه الدولة العبرية بتوقيع اتفاق نووي خطير بين القوى الكبرى وإيران، هدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أمس، بالتعامل مع طهران بذراع إسرائيل الطويلة (سلاح الجو) إذا استمرت بتهديد بلده.وفي خطوة ذات دلالة، حذّر لابيد أثناء زيارته لقاعدة جوية تضم مقاتلات "إف 35"، التي تعد أحدث مقاتلة أميركية وتتمتع بقدرات على التخفي من الرادارات وشن هجمات من ارتفاعات شاهقة، إيران من الاستمرار في تطوير برنامجها النووي، قائلاً: "إذا استمرت إيران في المحاولة، فسوف تكتشف ذراع إسرائيل الطويلة وقدراتها".وأعرب لابيد عن ترقبه لاحتمال انهيار المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكنه رأى أنه "من السابق لأوانه معرفة إن كنا نجحنا في كبح مساعي العودة للاتفاق الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018".وكشف لابيد أنه "اتفق مع الرئيس الأميركي الحالي على أن إسرائيل تمتلك حق منع إيران من أن تصبح تهديداً نووياً".وفيما بدا انه تهديد لطهران بالمثل، نشر الجيش الإسرائيلي، أمس، وثائق سرية تظهر قصفه مفاعلا نووياً سورياً بمنطقة دير الزور عام 2007.